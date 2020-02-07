Мари Йованович: Трамп подорвал все демократические институты США, но мы все равно победим

7 февраля, 2020, 14:34

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в колонке для The Washington Post заявила, что администрация Дональда Трампа "подорвала" все демократические институты США

Колонка Йованович опубликована на следующий день после оправдания Трампа Сенатом.

"Я видела диктатуры в разных уголках мира, где слепая покорность является нормой, а тем, кто говорит правду, грозит наказание или смерть. Мы не должны допустить, чтобы США стали страной, где критика правительства является опасным делом ... Эта администрация подорвала наши демократические институты, она оставила государственных служащих без своей поддержки и перестала показывать им пример нравственного поведения, пример, в котором они так нуждаются, чтобы выполнять свою работу и продвигать интересы США ", - написала Йованович.

По мнению экс-посла, правительство Трампа крайне некорректно повело себя по отношению к Украине, и это вызвало сопротивление у значительной части служащих Госдепа, в котором работают профессионалы и люди чести.

"Я всегда думала, что наши институты навсегда защитят нас от отдельных злодеев. Но оказывается, что учреждения нуждаются в нас так же, как они нужны нам - они нуждаются в поддержке американского народа, чтобы он также мог защитить их. Американцам не следует считать свою демократию аксиомой, за нее нужно бороться каждый день", - считает посол.

Йованович назвала правление Трампа бурными временами и сложным периодом ее жизни.

"Но я все еще намерена найти способ заниматься внешнеполитическими проблемами. И помогать тем, кто хочет работать на дипломатической службе. Как и мои родители, я с оптимизмом смотрю в будущее. События прошлого года вызывают глубокую тревогу, и несмотря на то, что наши институты и наши граждане сталкиваются с трудностями, которые мало кто из нас даже мог себе представить, мы продолжим борьбу и победим ", - написала экс-посол.

Йованович добавила, что она с горечью прощается с Госдепом после 34 лет дипломатической карьеры и для нее было честью представлять интересы США за рубежом.

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"Когда Конгресс попросил нас дать показания (о давлении Трампа на Украину, - ред.), мы с коллегами не колебались, даже несмотря на попытки администрации заставить нас замолчать... Я сделала это по велению своей совести ... это то, что требует от нас наша гражданская позиция ", - написала дипломат.

Мари Йованович досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.

Она обвинила в своем отстранении Джулиани и "коррумпированных украинцев".