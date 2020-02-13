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Espreso.tvСпортФутболисты "Днепр-1" подхватили вирус перед матчем против китайской команды

Футболисты "Днепр-1" подхватили вирус перед матчем против китайской команды


фото: scdnipro1.com.ua
Во вчерашнем контрольном матче против китайского "Чанчуань Ятай" "Днепр-1" играл не основным составом, потому, что большинство футболистов подхватили вирус

Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

"Подготовка идет нормально. Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому первую игру сегодня пришлось играть экспериментальным составом. Проверим еще, вирус. Если серьезно, у некоторых ребят просто желудочный вирус. А у китайцев, надеюсь, все будет хорошо ", - сказал главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

Во вчерашнем матче "Днепр-1" уступил китайскому "Чанчуань Ятай" со счетом 1: 2.

В первой игре в УПЛ, после зимнего перерыва, "Днепр-1" сыграет против львовских "Карпат". Матч состоится 23-го февраля.

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