Футболисты "Днепр-1" подхватили вирус перед матчем против китайской команды
13 февраля, 2020, 13:09
Во вчерашнем контрольном матче против китайского "Чанчуань Ятай" "Днепр-1" играл не основным составом, потому, что большинство футболистов подхватили вирус
Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.
"Подготовка идет нормально. Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому первую игру сегодня пришлось играть экспериментальным составом. Проверим еще, вирус. Если серьезно, у некоторых ребят просто желудочный вирус. А у китайцев, надеюсь, все будет хорошо ", - сказал главный тренер команды Дмитрий Михайленко.
Во вчерашнем матче "Днепр-1" уступил китайскому "Чанчуань Ятай" со счетом 1: 2.
В первой игре в УПЛ, после зимнего перерыва, "Днепр-1" сыграет против львовских "Карпат". Матч состоится 23-го февраля.
- 28 января "Днепр-1" проиграл чешскому "Богемианс 1905" со счетом 2: 1.
- 12 февраля в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Днепр-1" уступил китайскому "Чанчунь Ятай" со счетом 1: 2.
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