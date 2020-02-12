"Днепр-1" уступил китайской команде
12 февраля, 2020, 18:33
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Днепр-1" уступил китайскому "Чанчунь Ятай" со счетом 1:2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Все три гола в контрольной встрече были забиты в первые 25 минут матча, за днепрян отличился правый полузащитник Юрий Вакулко, который реализовал свой момент на 21-й минуте встречи.
"Днепр-1" - "Чанчунь Ятай" - 1:2
Голы: Вакулко, 21 - Серджиньо, 15 Янг Чао Шенг, 23.
"Днепр-1": Зновенко, Шаповал, Лопиренок, Сваток, Чичиков, Вакулко, Снежко, Киреев, Тейлор, Сабатини, Когут.
- 28 января "Днепр-1" проиграл чешскому "Богемианс 1905" со счетом 2:1.
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