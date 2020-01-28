"Днепр-1" уступил чешскому "Богемиансу 1905" в контрольной встрече
28 января, 2020, 19:21
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Днепр-1" проиграл чешскому "Богемиансу 1905" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом тайме команды не забивали, однако удалось забить быстрый гол во второй половине встречи. Украинский нападающий Владислав Супряга вывел днепрян вперед, точным ударом на 47-й минуте.
На 54-й минуте встречи чехи счет сравняли, отличился Антонин Ваничек, а уже в конце встречи, на 91-й минуте счет стал 2: 1 в пользу соперников "Днепра-1". Ибраим Кейта вывел "Богемианс 1905" вперед.
Товарищеский матч
28 января
"Днепр-1" (Украина) - "Богемианс 1905" (Чехия) 1: 2
Голы: Супряга, 47 - Ваничек, 54, Ибраим, 90 + 1
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