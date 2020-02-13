Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок и трансляций
13 февраля, 2020, 08:33
Сегодня, 13 февраля, со смешанной эстафеты начинается чемпионат мира-2020 по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Всего на чемпионате мира, в итальянском Антхольце, пройдет 12 гонок, которые можно будет посмотреть на телеканале UA: Первый.
Сегодня, 13 февраля, в смешанной эстафете сборную Украины представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
В общем Украину на чемпионате мира, который пройдет до 23 февраля будут представлять 12 биатлонистов.
Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.
- 12 февраля стало известно, что в смешанной эстафете в рамках ЧМ-2020 по биатлону, сборную Украины представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.
- 9 февраля сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат мира, который состоится в итальянском городе Антхольц.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-