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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по биатлону: определился состав сборной Украины на смешанную эстафету

Чемпионат мира по биатлону: определился состав сборной Украины на смешанную эстафету


фото: biathlon.com.ua
В смешанной эстафете, в рамках ЧМ-2020 по биатлону, сборную Украины представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на biathlon.com.ua.

Завтра, 12 февраля, в итальянском Антхольце-Антерсельве пройдет первая гонка чемпионата мира-2020. Сборную Украины в гонке будет представлять следующий состав:

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Из-за дисквалификации в предыдущей смешанной эстафете, которая состоялась в Поклюке, украинская команда получит 24-й стартовый номер.

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