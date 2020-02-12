Чемпионат мира по биатлону: определился состав сборной Украины на смешанную эстафету
12 февраля, 2020, 16:30
В смешанной эстафете, в рамках ЧМ-2020 по биатлону, сборную Украины представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина и Юлия Джима
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на biathlon.com.ua.
Завтра, 12 февраля, в итальянском Антхольце-Антерсельве пройдет первая гонка чемпионата мира-2020. Сборную Украины в гонке будет представлять следующий состав:
Анастасия Меркушина
Юлия Джима
Артем Прима
Дмитрий Пидручный
Из-за дисквалификации в предыдущей смешанной эстафете, которая состоялась в Поклюке, украинская команда получит 24-й стартовый номер.
- 9 февраля сборная Украины по биатлону определился с составом на чемпионат мира, который состоится в итальянском городе Антхольц.
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