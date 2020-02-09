Сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону

9 февраля, 2020, 17:21

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат мира, который состоится в итальянском городе Антхольц

Об этом сообщает biathlon.com.ua .

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, в последними в заявку команды были включены Юлия Журавок и Руслан Ткаленко.

В общем Украину на чемпионате мира, который пройдет в Антхольце с 13 по 23 февраля будут представлять 12 биатлонистов.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.