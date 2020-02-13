Будет работать индивидуально: "Манчестер Юнайтед" запретил тренироваться футболисту из-за коронавируса
13 февраля, 2020, 13:59
"Манчестер Юнайтед" запретил новичку Одиону Иггало, перешедшему из китайского клуба "Чанчунь Ятай", тренироваться с другими футболистами
Об этом сообщает The Times.
Тренерский штаб МЮ установил игроку, как минимум, двухнедельную изоляцию от тренировок в общей группе. Именно такой срок длится инкубационный период коронавируса. 30-летний нигериец тренируется по индивидуальной программе.
В чемпионате Англии сейчас продолжается пауза, следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 17 февраля против "Челси".
Одион Иггало перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце января, в рамках полугодовой аренды.
- 12 февраля во контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Днепр-1" уступил китайскому "Чанчунь Ятай" со счетом 1: 2.
- В контрольном матче против китайского "Чанчунь Ятай" "Днепр-1" играл не основным составом, потому, что большинство футболистов подхватили вирус .
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-