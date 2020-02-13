Будет работать индивидуально: "Манчестер Юнайтед" запретил тренироваться футболисту из-за коронавируса

13 февраля, 2020, 13:59

"Манчестер Юнайтед" запретил новичку Одиону Иггало, перешедшему из китайского клуба "Чанчунь Ятай", тренироваться с другими футболистами

Об этом сообщает The Times.

Тренерский штаб МЮ установил игроку, как минимум, двухнедельную изоляцию от тренировок в общей группе. Именно такой срок длится инкубационный период коронавируса. 30-летний нигериец тренируется по индивидуальной программе.

В чемпионате Англии сейчас продолжается пауза, следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 17 февраля против "Челси".

Одион Иггало перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце января, в рамках полугодовой аренды.