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Espreso.tvСпортБудет работать индивидуально: "Манчестер Юнайтед" запретил тренироваться футболисту из-за коронавируса

Будет работать индивидуально: "Манчестер Юнайтед" запретил тренироваться футболисту из-за коронавируса


фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" запретил новичку Одиону Иггало, перешедшему из китайского клуба "Чанчунь Ятай", тренироваться с другими футболистами

Об этом сообщает The Times.

Тренерский штаб МЮ установил игроку, как минимум, двухнедельную изоляцию от тренировок в общей группе. Именно такой срок длится инкубационный период коронавируса. 30-летний нигериец тренируется по индивидуальной программе.

В чемпионате Англии сейчас продолжается пауза, следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 17 февраля против "Челси".

Одион Иггало перешел в "Манчестер Юнайтед" в конце января, в рамках полугодовой аренды. 

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