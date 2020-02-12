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Espreso.tvСпортЖелто-синий пьедестал: Украинки забрали все медали на международном турнире в Чехии

Желто-синий пьедестал: Украинки забрали все медали на международном турнире в Чехии


фото: uaf.org.ua
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко завоевали золото, серебро и бронзу в прыжках в высоту на международном легкоатлетическом турнире в Чехии

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

В Банской Быстрице (Чехия) на турнире Banskobystricka Latka Украинская выиграли три медали в прыжках в высоту. Представительницы одной страны впервые забрали все награды на этих соревнованиях.

Ярослава сваи магучие выиграла соревнования с результатом 1,96 м. Ирина Геращенко и Юлия Левченко прыгнули на 1,93 м. Геращенко сделала это с первой попытки и стала второй, а Левченко высота покорилась с третьей попытки и она третья.

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