Желто-синий пьедестал: Украинки забрали все медали на международном турнире в Чехии
12 февраля, 2020, 09:10
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко завоевали золото, серебро и бронзу в прыжках в высоту на международном легкоатлетическом турнире в Чехии
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .
В Банской Быстрице (Чехия) на турнире Banskobystricka Latka Украинская выиграли три медали в прыжках в высоту. Представительницы одной страны впервые забрали все награды на этих соревнованиях.
Ярослава сваи магучие выиграла соревнования с результатом 1,96 м. Ирина Геращенко и Юлия Левченко прыгнули на 1,93 м. Геращенко сделала это с первой попытки и стала второй, а Левченко высота покорилась с третьей попытки и она третья.
- Напомним, 1 февраля Ярослава сваи магучие установила новый юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту.
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