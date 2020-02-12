Желто-синий пьедестал: Украинки забрали все медали на международном турнире в Чехии

12 февраля, 2020, 09:10

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко завоевали золото, серебро и бронзу в прыжках в высоту на международном легкоатлетическом турнире в Чехии

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

В Банской Быстрице (Чехия) на турнире Banskobystricka Latka Украинская выиграли три медали в прыжках в высоту. Представительницы одной страны впервые забрали все награды на этих соревнованиях.

Ярослава сваи магучие выиграла соревнования с результатом 1,96 м. Ирина Геращенко и Юлия Левченко прыгнули на 1,93 м. Геращенко сделала это с первой попытки и стала второй, а Левченко высота покорилась с третьей попытки и она третья.