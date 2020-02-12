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Espreso.tvСпортЗа мошенничество с трансфером Ярмоленко двум лицам грозит до 12 лет

За мошенничество с трансфером Ярмоленко двум лицам грозит до 12 лет


фото: bvb.de
Двум обвиняемым в мошенничестве с трансфером украинского футболиста Андрея Ярмоленко с "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" грозит до 12 лет заключения

Об этом сообщает полиция Киева в facebook.

Следователи завершили досудебное расследование по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста и направили обвинительный акт по делу в суд.

"Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению соучредителя и председателя правления общественной организации направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве при процессуальном руководстве столичной прокуратуры завершило досудебное расследование по факту мошеннического завладения деньгами, которые предназначались для детско-юношеской школы за трансфер спортсмена.

Правоохранители установили, что в 2017 году был заключен договор о переходе игрока из футбольного клуба Украинский премьер-лиги в один из немецких клубов Бундеслиги.

Согласно условиям контракта, между клубами в специализированной детско-юношеской школы, где учился спортсмен, должна была поступить часть платежа солидарности, однако платеж перечислили одной из ОО с созвучным названием, не имела отношения к спортсмену.

По данным полиции, таким образом детской спортивной школе был причинен материальный ущерб в размере более 5 млн грн.

По результатам изучения материалов о пересчете средств столичные следователи сообщили о подозрении соучредителю и председателю правления ОО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что принятыми мерами в ходе следствия частично возмещены причиненные убытки на сумму свыше 3,5 млн грн, обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

Ярмоленко, который сейчас выступает за английский "Вест Хэм", учился в футбольной школе "Юность" в 1996-2003 и 2004-2006 годах. В 2017 году "Боруссия" купила вингера в "Динамо" за 25 млн евро.

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