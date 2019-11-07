"Боруссия" обвинила "Динамо" в махинациях с трансфером Ярмоленко

7 ноября, 2019, 15:37

Немецкая "Боруссия" заявила, что "Динамо" задолжало детско-юношеской школе "Юность" деньги за трансфер украинского футболиста Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, дортмундская "Боруссия" отреагировала на иск черниговской специализированной детско-юношеской футбольной школы олимпийского резерва "Юность" в ФИФА по выплате платежа солидарности на сумму 302 тыс. евро за трансфер ее воспитанника Андрея Ярмоленко.

В "Боруссии" не считают себя виновными и утверждают, что с "Юностью" мало рассчитываться "Динамо".

"Ожидаем от нашего партнера по контракту, он решит этот вопрос, как он нам пообещал. Киевский клуб должен дать правдоподобное объяснение, почему он до сих пор не осуществил выплаты", - заявил представитель "Боруссии" Робин Стеден.

ФИФА открыла дело по платежу солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию". В общем солидарны выплаты за футболиста на сумму 1,3 млн евро должны были получить шесть клубов. Пять из них подтвердили получение средств.

Сейчас ФИФА дала время до 16 ноября для мирного урегулирования спорной ситуации.

Ярмоленко, который сейчас выступает за английский "Вест Хэм", учился в футбольной школе "Юность" в 1996-2003 и 2004-2006 годах. В 2017 году "Боруссия" купила вингера в "Динамо" за 25 млн евро.