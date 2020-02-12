Вслед за Ernest Airlines: вторая по величине авиакомпания Италии прекращает полеты
Второй по величине авиаперевозчик Италии заявил о прекращении полетов и запуске процедуры ликвидации в связи с решением акционеров, передает avianews .
В период с 11 по 25 февраля рейсы будут выполнены по расписанию самолетами других авиакомпаний. Пассажирам, которые имеют билеты с вылетом на более поздние даты, Air Italy пообещала компенсировать стоимость перевозки.
Авиакомпания была создана в 2017 году на базе итальянского авиаперевозчика Meridiana после вхождения в состав владельцев Qatar Airways, которая приобрела долю 49%. Основной пакет 51% остался у основателей Meridiana.
В Qatar Airways заявили, что после получения миноритарной доли в итальянской авиакомпании предоставляли ей изначально необходимую поддержку, включая аренду самолетов из своего флота, заказ новых авиалайнеров, инъекцию капитала и необходимые инвестиции.
"Qatar Airways была готова снова выполнить свою роль в поддержке роста авиакомпании, но это стало бы возможным только при выполнении обязательств всеми акционерами", - добавили в Qatar Airways.
-
Отметим, Air Italy стала уже второй авиакомпанией в Италии, остановила полеты в 2020 году.
-
Напомним, итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) приняло решение приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Ernest SpA.
-
10 января авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов , в результате чего в Италии застряли более сотни украинцев.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев