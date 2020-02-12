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Espreso.tvОбществоВслед за Ernest Airlines: вторая по величине авиакомпания Италии прекращает полеты

Вслед за Ernest Airlines: вторая по величине авиакомпания Италии прекращает полеты

Итальянская авиакомпания Air Italy прекратила полеты и начала процедуру ликвидации. До 25 февраля ее рейсы выполнят другие авиакомпании, пассажиры с билетами на более поздние даты получат компенсации

Второй по величине авиаперевозчик Италии заявил о прекращении полетов и запуске процедуры ликвидации в связи с решением акционеров, передает avianews .

В период с 11 по 25 февраля рейсы будут выполнены по расписанию самолетами других авиакомпаний. Пассажирам, которые имеют билеты с вылетом на более поздние даты, Air Italy пообещала компенсировать стоимость перевозки.

Авиакомпания была создана в 2017 году на базе итальянского авиаперевозчика Meridiana после вхождения в состав владельцев Qatar Airways, которая приобрела долю 49%. Основной пакет 51% остался у основателей Meridiana.

В Qatar Airways заявили, что после получения миноритарной доли в итальянской авиакомпании предоставляли ей изначально необходимую поддержку, включая аренду самолетов из своего флота, заказ новых авиалайнеров, инъекцию капитала и необходимые инвестиции.

"Qatar Airways была готова снова выполнить свою роль в поддержке роста авиакомпании, но это стало бы возможным только при выполнении обязательств всеми акционерами", - добавили в Qatar Airways.

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