Полеты в Италию: лоукостеры Ernest Airlines приостановили действие лицензии

30 декабря, 2019, 15:45

Итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) приняло решение приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Ernest SpA

Об этом сообщает avianews.com

В официальном сообщении ENAC уточняется, что решение вступит в силу с 13 января 2020 года, чтобы защитить права пассажиров, которые уже купили билеты.

Причиной запрета называют "нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе".

Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.