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Espreso.tvОбществоПолеты в Италию: лоукостеры Ernest Airlines приостановили действие лицензии

Полеты в Италию: лоукостеры Ernest Airlines приостановили действие лицензии

Итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) приняло решение приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Ernest SpA

Об этом сообщает avianews.com

В официальном сообщении ENAC уточняется, что решение вступит в силу с 13 января 2020 года, чтобы защитить права пассажиров, которые уже купили билеты.

Причиной запрета называют "нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе".

Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.

  • Напомним, лоукостер Ernest Airlines открыл рейсы в Украину в 2017 году.

 

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