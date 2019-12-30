Полеты в Италию: лоукостеры Ernest Airlines приостановили действие лицензии
30 декабря, 2019, 15:45
Итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) приняло решение приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Ernest SpA
Об этом сообщает avianews.com
В официальном сообщении ENAC уточняется, что решение вступит в силу с 13 января 2020 года, чтобы защитить права пассажиров, которые уже купили билеты.
Причиной запрета называют "нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе".
Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.
- Напомним, лоукостер Ernest Airlines открыл рейсы в Украину в 2017 году.
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