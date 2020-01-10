В Италии украинцы остались в аэропортах из-за отмены рейсов Ernest Airlines

10 января, 2020, 12:37

Авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов, в результате чего в Италии застряли более сотни украинцев

Об этом сообщает Facebook международного аэропорта Львова.

"Рейсы EG298 / EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейсы EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00. (Планово 7:00 ч.)". - говорится в сообщении.

Также время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30.

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова до 23:20.

Издание "Думская" пишет, что из-за проблем с авиакомпанией Ernest около 160 человек застряли в Италии.

"Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям, которые остались, вылететь рейсом Неаполь - Киев", - говорится в сообщении.

Туристы находятся в терминале неапольского аэропорта.