В Италии украинцы остались в аэропортах из-за отмены рейсов Ernest Airlines
Об этом сообщает Facebook международного аэропорта Львова.
"Рейсы EG298 / EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейсы EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00. (Планово 7:00 ч.)". - говорится в сообщении.
Также время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30.
Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова до 23:20.
Издание "Думская" пишет, что из-за проблем с авиакомпанией Ernest около 160 человек застряли в Италии.
"Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям, которые остались, вылететь рейсом Неаполь - Киев", - говорится в сообщении.
Туристы находятся в терминале неапольского аэропорта.
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