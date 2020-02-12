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Espreso.tvСпортСвитолина и Ястремская сыграют на турнире WTA в Майами

Свитолина и Ястремская сыграют на турнире WTA в Майами


фото: Reuters
Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская примут участие в турнире Miami Open 2020

Об этом сообщает " Трибуна ".

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в заявку основной сетки Miami Open 2020, который пройдет с 24 марта по 4 апреля  в американском Майами.

Лучшим результатом Свитолиной на данном турнире стал четвертьфинал в 2018 году. В прошлом году Ястремская дебютировала на турнире, проиграв во втором круге, в матче против австралийки Эшли Барти.

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