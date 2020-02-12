Свитолина и Ястремская сыграют на турнире WTA в Майами
12 февраля, 2020, 14:45
Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская примут участие в турнире Miami Open 2020
Об этом сообщает " Трибуна ".
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в заявку основной сетки Miami Open 2020, который пройдет с 24 марта по 4 апреля в американском Майами.
Лучшим результатом Свитолиной на данном турнире стал четвертьфинал в 2018 году. В прошлом году Ястремская дебютировала на турнире, проиграв во втором круге, в матче против австралийки Эшли Барти.
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- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной .
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