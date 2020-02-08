Несмотря на поражение Свитолиной: Украина победила Эстонию и вышла в плей-офф Кубка Федераций
8 февраля, 2020, 19:29
Сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций
Об этом сообщает Укринформ.
Решающее очко на корте Tallink Tennis Center украинки получили в парной встрече. Даяна Ястремская и Марта Костюк победили Анетт Контавейт и Елену Малыгина - 6:2, 6:0.
В первой игре Ястремская одолела Малыгину - 6:3, 6:1, а во второй - Элина Свитолина неожиданно проиграла Контавейт - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Ранее украинки обыграли в Эстонии команды Болгарии и Хорватии со счетом 3:0.
Таким образом, Украина и Италия, которая победила сегодня Хорватию - 2:0, вышли в Таллинне в плей-офф Мировой группы Fed Cup.
- Напомним, 5 февраля Элина Свитолина рассказала, что мечтает сыграть за сборную в плей-офф Кубка Федераций перед украинскими болельщиками.
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