Несмотря на поражение Свитолиной: Украина победила Эстонию и вышла в плей-офф Кубка Федераций

8 февраля, 2020, 19:29

Сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций

Об этом сообщает Укринформ.

Решающее очко на корте Tallink Tennis Center украинки получили в парной встрече. Даяна Ястремская и Марта Костюк победили Анетт Контавейт и Елену Малыгина - 6:2, 6:0.

В первой игре Ястремская одолела Малыгину - 6:3, 6:1, а во второй - Элина Свитолина неожиданно проиграла Контавейт - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Ранее украинки обыграли в Эстонии команды Болгарии и Хорватии со счетом 3:0.

Таким образом, Украина и Италия, которая победила сегодня Хорватию - 2:0, вышли в Таллинне в плей-офф Мировой группы Fed Cup.