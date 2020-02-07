Янукович с Усиком, грибы Подкопаевой и рыбалка Ломаченко: какими были первые фото украинских спортсменов в Instagram

7 февраля, 2020, 08:36

Cеред первых фотографий звезд украинского спорта в Instagram можно найти множество раритетных и атмосферных фото, которые должен увидеть каждый из вас

В конце января португальский футболист Криштиану Роналду пересек отметку в 200 млн подписчиков в Instagram. Результат 35-летнего нападающего является абсолютным рекордом среди всех пользователей соцсети.

Еспресо.TV решило исследовать Instagram-аккаунты известных украинских спортсменов и найти первые фотографии людей, которые прославляют страну на спортивных аренах.

Андрей Ярмоленко (275 тыс. подписчиков)

"С моим курочками", - написал футболист в одной из своих первых фото в Instagram.

На фотографии 2013 года Андрей Ярмоленко с женой и вероятно, что сестрой. Компания находится в ночном клубе, но вингер спортивный режим не нарушает. Более того, это - середина декабря, и в то время полузащитник киевского "Динамо" находится в заслуженном отпуске.

Фотография собрала 1315 лайков, и сейчас о ней мало кто помнит, а футболист переживает не лучшие времена в английском "Вест Хэме" и восстанавливается после очередной тяжелой травмы.

Василий Ломаченко (1,7 млн подписчиков)

На первой фотографии, которую боксер запостил в Instagram 18 марта 2013 года, он в одном из магазинов скупается всем необходимым для рыбалки. И для чего-то берет с собой солнцезащитные очки ...

"Ну, коротко говоря, я на рыбалку", - написал спортсмен под фото.

3 апреля Василий Ломаченко опубликовал новую фотографию, уже с рыбалки, на которой и демонстрирует свой улов. Похоже, что очки не сильно понадобились, ведь на улице не очень-то и солнечно было.

Владимир Кличко (532 тыс. подписчиков)

На улице солнечный летний день, 25 августа 2015 года, вы спокойно едете в метро в повседневных делах, и здесь в ваш вагон заходит Владимир Кличко - легенда мирового бокса и брат мэра Киева. Звучит парадоксально, но такое действительно было, и знаменитый боксер на эмоциях от поездки запостил фотоотчет с путешествия в Instagram.

"Вчера была моя первая поездка в киевском метро... после 24-летней паузы! Было круто вернуться", - написал Кличко под фотографией.

Элина Свитолина (564 тыс. подписчиков)

Куда же без первой ракетки Украины, одной из лучших теннисисток планеты, Элины Свитолиной. В далеком 2013 году спортсменка любила черно-белые фотографии, под которыми оставляла хэштеги, чтобы увеличить количество лайков. Однако порой хэштеги были несколько странными, как вот под этим снимком.

"Топ русских девушек", - написала Свитолина под фотографией.

Жан Беленюк (108 тыс. подписчиков)

Накануне Нового 2015 года украинский нардеп от партии "Слуга народа" и один из лучших борцов мира Жан Беленюк от всей души приветствовал своих подписчиков с праздником и охотно общался с фанатами и друзьями в комментариях.

К слову, тогда Беленюк поделился с подписчиками фотографией, где он еще совсем ребенок, в детском саду, стоит рядом со Дедом Морозом.

Лилия Подкопаева (105 тыс. подписчиков)

Легенда украинской спортивной гимнастики также попала в нашу подборку. Оказывается, что осенью 2012 года двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева активно ходила в лес по грибы и делилась этим с подписчиками, которые, правда, слабо оценили улов спортсменки - 67 лайков.

К слову, гимнастка - одна из самых давних пользователей Instagram среди звезд украинского спорта.

Евгений Коноплянка (427 тыс. подписчиков)

Благодаря выступлениям за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке" Евгений Коноплянка получил немалую популярность среди фанатов и имеет в своем активе приличное число подписчиков. Однако даже в далеком 2013 году Коно обладал огромной кучей фанатов, с которыми активно делился подробностями футбольной жизни.

"Вот такая подготовка к матчу, не хватило номеров", - написал вингер под фото, где они вместе с партнером по "Днепру" Евгением Шаховым релаксируют на полу в коридоре отеля.

Ольга Харлан (23,7 тыс. подписчиков)

Ольга Харлан является славной фехтовальщицей не только украинского, но и мирового масштаба. Она много раз побеждала на чемпионатах Европы и мира, принимала золото Олимпиады-2008 в Пекине. Однако даже с такой коллекцией золотых медалей Харлан не отказывалась в 2012 году от пива в пластиковом стакане и сушеной рыбы.

Александр Усик (898 тыс. подписчиков)

Легендарное фото, на котором бывший президент Украины Виктор Янукович приветствует украинского боксера-чемпиона Александра Усика с "золотом" Олимпиады-2012 в Лондоне.

"Я и Я", - написал боксер под фотографией.

Рубашка у Усика безусловно крутая, но кажется, что больше здесь добавить нечего, двигаемся дальше ...

Даяна Ястремская (64,2 тыс. подписчиков)

Фотография второй ракетки Украины - живой пример того, что было модным и стильным в далеком, 2014 году. А тренды имеют особенность - повторяться, поэтому давайте не будем удивляться, если Даяна Ястремская снова появится в таком наряде, где-то через 5 лет. Ждем!

"Больше фото в facebook", - написала теннисистка под фотографией, как бы намекая на то, что стоит исследовать и facebook-страницы звездных украинских спортсменов и поделиться этим с вами!