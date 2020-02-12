Шевченко остается в сборной: "Милан" определился с новым тренером
12 февраля, 2020, 16:48
Следующим тренером "Милана" может стать испанский специалист Марселино Тораль
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, "Милан" уже определился с новым главным тренером, если нынешнему наставнику команды Стефано Пиола не получится вывести команду в Лигу чемпионов, или выиграть Кубок Италии. Боссы итальянского клуба решили пригласить на пост тренера испанца Марселино Тораля.
Предыдущим местом работы Марселино была "Валенсия", откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.
Среди других возможных кандидатов называли украинца Андрея Шевченко, испанца Пепе Гвардиолу, немца Ральфа Рангника и итальянца Массимилиано Аллегри.
- 12 февраля сообщалось, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко в борьбе за пост главного тренера итальянского клуба.
- Напомним, 11 февраля стало известно, что "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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