Шевченко остается в сборной: "Милан" определился с новым тренером

12 февраля, 2020, 16:48

Следующим тренером "Милана" может стать испанский специалист Марселино Тораль

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, "Милан" уже определился с новым главным тренером, если нынешнему наставнику команды Стефано Пиола не получится вывести команду в Лигу чемпионов, или выиграть Кубок Италии. Боссы итальянского клуба решили пригласить на пост тренера испанца Марселино Тораля.

Предыдущим местом работы Марселино была "Валенсия", откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

Среди других возможных кандидатов называли украинца Андрея Шевченко, испанца Пепе Гвардиолу, немца Ральфа Рангника и итальянца Массимилиано Аллегри.