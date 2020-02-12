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Espreso.tvСпортШевченко остается в сборной: "Милан" определился с новым тренером

Шевченко остается в сборной: "Милан" определился с новым тренером


фото: Reuters
Следующим тренером "Милана" может стать испанский специалист Марселино Тораль

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, "Милан" уже определился с новым главным тренером, если нынешнему наставнику команды Стефано Пиола не получится вывести команду в Лигу чемпионов, или выиграть Кубок Италии. Боссы итальянского клуба решили пригласить на пост тренера испанца Марселино Тораля.

Предыдущим местом работы Марселино была "Валенсия", откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

Среди других возможных кандидатов называли украинца Андрея Шевченко, испанца Пепе Гвардиолу, немца Ральфа Рангника и итальянца Массимилиано Аллегри.

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