"Динамо" позорно проиграло казахстанской команде
12 февраля, 2020, 16:59
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" проиграло казахстанскому "Тоболу" со счетом 4:2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом тайме были забиты три мяча, на 12-й минуте счет в матче открыл испанский легионер "Динамо" Фран Соль, а уже на 39-й минуте отличился датчанин Микель Дуелунд. В конце первого тайма, на 44-й минуте пенальти реализовал игрок "Тобола" Нургалиев.
Во втором тайме украинцы не забивали, зато позорно пропустили три мяча.
Контрольный матч
12 февраля
"Динамо" (Украина) - "Тобол" (Казахстан) 2:4
Голы: Соль, 12 Дуелунд, 39 - Нургалиев, 44 (пен), Мужиков, 47, Андрюшкевичюс, 58, Турисбек, 73
- 11 февраля "Динамо" сыграло вничью с белорусским БАТЭ со счетом 1:1.
- 5 февраля во контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" разгромило "Олимпию Любляну" со счетом 5:0.
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