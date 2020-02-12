"Динамо" позорно проиграло казахстанской команде

12 февраля, 2020, 16:59

В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" проиграло казахстанскому "Тоболу" со счетом 4:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом тайме были забиты три мяча, на 12-й минуте счет в матче открыл испанский легионер "Динамо" Фран Соль, а уже на 39-й минуте отличился датчанин Микель Дуелунд. В конце первого тайма, на 44-й минуте пенальти реализовал игрок "Тобола" Нургалиев.

Во втором тайме украинцы не забивали, зато позорно пропустили три мяча.

Контрольный матч

12 февраля

"Динамо" (Украина) - "Тобол" (Казахстан) 2:4

Голы: Соль, 12 Дуелунд, 39 - Нургалиев, 44 (пен), Мужиков, 47, Андрюшкевичюс, 58, Турисбек, 73