"Динамо" опозорилось в матче с белорусской командой

11 февраля, 2020, 17:53

В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" сыграло вничью с белорусским БАТЭ со счетом 1:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет во встрече открыл лидер столичного клуба Беньямин Вербич, который удачно сыграл в штрафной, и на 34-й минуте в одно касание отправил мяч в сетку ворот белорусов.

На 68-й минуте встречи белорусский хавбек Станислав Драгун реализовал пенальти, и сравнял счет во встрече.

Контрольный матч

11 февраля

"Динамо" (Украина) - БАТЭ (Беларусь) 1: 1

Голы: Вербич, 34 - Драгун, 68 (пен.)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 71), Вербич, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Русин