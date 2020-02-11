"Динамо" опозорилось в матче с белорусской командой
11 февраля, 2020, 17:53
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" сыграло вничью с белорусским БАТЭ со счетом 1:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет во встрече открыл лидер столичного клуба Беньямин Вербич, который удачно сыграл в штрафной, и на 34-й минуте в одно касание отправил мяч в сетку ворот белорусов.
На 68-й минуте встречи белорусский хавбек Станислав Драгун реализовал пенальти, и сравнял счет во встрече.
Контрольный матч
11 февраля
"Динамо" (Украина) - БАТЭ (Беларусь) 1: 1
Голы: Вербич, 34 - Драгун, 68 (пен.)
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 71), Вербич, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Русин
- 5 февраля в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" разгромило "Олимпию Любляну" со счетом 5: 0.
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