"Динамо" разгромило "Олимпию" в контрольном матче

5 февраля, 2020, 19:15

В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" разгромило "Олимпию Любляну" со счетом 5: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом тайме за столичный клуб отличились Виталий Буяльский, который забил на 10-й минуте, и Беньямин Вербич, отличившийся на 54-й минуте.

Во втором тайме "Динамо" забило три гола, сначала Назарий Русин реализовал свой момент на 54-й минуте, позже Карлос Де Пена забил на 81-й минуте. Уже в овертайме Александр Романчук сделал результат матча неприличным - 5: 0.

Контрольный матч

5 февраля

"Динамо" (Украина) - "Олимпия Любляна" (Словения) 5: 0

Голы: Буяльский, 10 Вербич, 27 Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90 + 1

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67), Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуелунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухоручко, 67), Соль (Русин, 46)