"Динамо" разгромило "Олимпию" в контрольном матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом тайме за столичный клуб отличились Виталий Буяльский, который забил на 10-й минуте, и Беньямин Вербич, отличившийся на 54-й минуте.
Во втором тайме "Динамо" забило три гола, сначала Назарий Русин реализовал свой момент на 54-й минуте, позже Карлос Де Пена забил на 81-й минуте. Уже в овертайме Александр Романчук сделал результат матча неприличным - 5: 0.
Контрольный матч
5 февраля
"Динамо" (Украина) - "Олимпия Любляна" (Словения) 5: 0
Голы: Буяльский, 10 Вербич, 27 Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90 + 1
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67), Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуелунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухоручко, 67), Соль (Русин, 46)
- 4 февраля полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол в стиле Златана Ибрагимовича на тренировке столичного клуба в Турции.
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