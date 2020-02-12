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Espreso.tvОбществоПоиск нового руководителя Укрзализныци обойдется более чем в 800 тысяч

Поиск нового руководителя Укрзализныци обойдется более чем в 800 тысяч


фото: delo.ua
Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы Укрзализныци составит 837,5 тыс. грн

Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

Напомним, на днях Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

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