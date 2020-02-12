Поиск нового руководителя Укрзализныци обойдется более чем в 800 тысяч
12 февраля, 2020, 16:30
Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы Укрзализныци составит 837,5 тыс. грн
Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.
Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.
Напомним, на днях Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.
- Как сообщалось, Кабинет Министров временно назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" члена правления УЗ Желька Марчека.
- Ранее правительство согласовало увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
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