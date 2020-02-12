На должность главы Укрзализныци объявили конкурс

12 февраля, 2020, 11:38

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести" Укрзализныцю "вперед учитывая имеющиеся и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и рактик корпоративного управления ", - заверил председатель наблюдательного совета Шевка Аджунера.

Ожидается, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.