На должность главы Укрзализныци объявили конкурс
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести" Укрзализныцю "вперед учитывая имеющиеся и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентной по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и рактик корпоративного управления ", - заверил председатель наблюдательного совета Шевка Аджунера.
Ожидается, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.
- Как сообщалось, Кабинет Министров временно назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" члена правления УЗ Желько Марчек.
- Ранее правительство согласовало увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.
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