Правительство назначило временного главу "Укрзализныци"

5 февраля, 2020, 15:05

Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека

Об этом говорится в распоряжении главы правительства Алексея Гончарука от 5 февраля.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей главы правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчек Желько", - говорится в распоряжении.

Как отмечается на сайте Укрзализныци , Желько Марчек закончил университет Марибора (Словения), дипломированный экономист. Почти 13 лет занимал руководящие должности в McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В 2007-2013 годах - директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь", в 2013-2014 - директор по персоналу группы Starlightmedia Виктора Пинчука, в 2014-2015 - независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл", с 24 июня 2016 - член правления УЗ.