Офис генпрокурора расследует нарушения прав задержанных в Лукьяновском СИЗО

12 февраля, 2020, 13:06

12 февраля Офис генерального прокурора направил поручение о проведении служебной проверки в Киевском СИЗО заместителю министра юстиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Сообщается, что расследование касается возможных фактов злоупотребления со стороны администрации СИЗО, которые ранее были обнародованы в СМИ. В частности, предоставление руководством изолятора льгот и преимуществ отдельным заключенным, систематического получения взяток, необеспечение надлежащего режима и изоляции заключенных.

"В связи с указанным, заместителю министра юстиции Украины направлено поручение с требованием проведения служебной проверки по приведенным в публикации фактам и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток должностными лицами СИЗО.