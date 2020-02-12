 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора расследует нарушения прав задержанных в Лукьяновском СИЗО

Офис генпрокурора расследует нарушения прав задержанных в Лукьяновском СИЗО

12 февраля Офис генерального прокурора направил поручение о проведении служебной проверки в Киевском СИЗО заместителю министра юстиции Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Сообщается, что расследование касается возможных фактов злоупотребления со стороны администрации СИЗО, которые ранее были обнародованы в СМИ. В частности, предоставление руководством изолятора льгот и преимуществ отдельным заключенным, систематического получения взяток, необеспечение надлежащего режима и изоляции заключенных.

"В связи с указанным, заместителю министра юстиции Украины направлено поручение с требованием проведения служебной проверки по приведенным в публикации фактам и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток должностными лицами СИЗО.

  • Напомним, 17 января стало известно, что 3-х заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО
  • 3 февраля в ГБР сообщили , что расследуют возможное злоупотребление властью работниками Одесского СИЗО
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать