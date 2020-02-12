Офис генпрокурора расследует нарушения прав задержанных в Лукьяновском СИЗО
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Сообщается, что расследование касается возможных фактов злоупотребления со стороны администрации СИЗО, которые ранее были обнародованы в СМИ. В частности, предоставление руководством изолятора льгот и преимуществ отдельным заключенным, систематического получения взяток, необеспечение надлежащего режима и изоляции заключенных.
"В связи с указанным, заместителю министра юстиции Украины направлено поручение с требованием проведения служебной проверки по приведенным в публикации фактам и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток должностными лицами СИЗО.
- Напомним, 17 января стало известно, что 3-х заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО
- 3 февраля в ГБР сообщили , что расследуют возможное злоупотребление властью работниками Одесского СИЗО
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