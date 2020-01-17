Трех заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО, - прокуратура
17 января, 2020, 13:03
В следственном изоляторе начато служебное расследование, а заключенные немедленно переведены в помещения камерного типа
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Установлено, что работниками изолятора допущено нарушение порядка помещения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования заключенных переведены из карцера в обычных камер", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе.
Во время визита принято четырех заключенных, а также с карцерных помещений уволены три незаконно удерживаемых лиц.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти