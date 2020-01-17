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Espreso.tvОбществоТрех заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО, - прокуратура

Трех заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО, - прокуратура


фото: 24tv
В следственном изоляторе начато служебное расследование, а заключенные немедленно переведены в помещения камерного типа

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что работниками изолятора допущено нарушение порядка помещения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования заключенных переведены из карцера в обычных камер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Во время визита принято четырех заключенных, а также с карцерных помещений уволены три незаконно удерживаемых лиц.

 
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