Трех заключенных незаконно удерживали в карцерах Одесского СИЗО, - прокуратура

17 января, 2020, 13:03

В следственном изоляторе начато служебное расследование, а заключенные немедленно переведены в помещения камерного типа

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что работниками изолятора допущено нарушение порядка помещения заключенных в специальные камеры. По документам прокурорского реагирования заключенных переведены из карцера в обычных камер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Во время визита принято четырех заключенных, а также с карцерных помещений уволены три незаконно удерживаемых лиц.