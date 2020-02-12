Лунин похвастался аппетитным подарком девушки на день рождения

12 февраля, 2020, 20:01

Вратарь испанского "Овьедо" Андрей Лунин похвастался оригинальным тортом, который получил от девушки в подарок на день рождения

Фото футболист опубликовал в Instagram.

"Спасибо всем за поздравления, спасибо любимой за сюрприз", - написал Лунин под фотографией.

Любимая подарила украинскому голкиперу оригинальный торт на котором изображен сам Андрей Лунин, цифра 21, символизирующая, что футболист празднует 21-летие, и эмблема "Овьедо", за который украинец выступает на правах аренды из мадридского "Реала".

В целом Лунин после перехода в "Овьедо" сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинца имеет 29 очков и находится на 18-м месте, рядом с зоной вылета.