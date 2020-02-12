Коронавирус: количество смертельных случаев превысило 1100 человек

12 февраля, 2020, 08:04

По состоянию на 00:00 12 февраля власти провинции Хубэй в Китае сообщили о 1638 новых случаев нового коронавируса, 94 случая смерти и 417 случаев выздоровления

Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Число погибших от вспышки коронавируса превысило 1100 во вторник, после того как чиновники сообщили о почти 100 погибших за последние 24 часа. Сообщение появилось, когда ведущие ученые собрались в Женеве, чтобы попытаться ответить на вопрос о новой болезни, и глава Всемирной организации здравоохранения выразил призыв к глобальной единства против "общего врага, который не уважает границ и идеологий".

В США федеральный карантин закончился во вторник для почти 200 американцев, которые находились на военной базе Южной Калифорнии в течение двух последних недель, сообщили представители здравоохранения.

Власти заявили, что только в Китае было подтверждено 45 218 случаев заболевания, еще триста девяносто пятый 24 различных странах.

"Что касается 99% случаев в Китае, коронаврус остается чрезвычайной ситуацией для этой страны, но также несет в себе очень серьезную угрозу для остального мира", - предупредил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес, призывая служащих охраны здоровье и правительств "использовать окно возможностей, которое мы имеем сейчас".