Коронавирус: количество смертельных случаев превысило 1100 человек
Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Число погибших от вспышки коронавируса превысило 1100 во вторник, после того как чиновники сообщили о почти 100 погибших за последние 24 часа. Сообщение появилось, когда ведущие ученые собрались в Женеве, чтобы попытаться ответить на вопрос о новой болезни, и глава Всемирной организации здравоохранения выразил призыв к глобальной единства против "общего врага, который не уважает границ и идеологий".
В США федеральный карантин закончился во вторник для почти 200 американцев, которые находились на военной базе Южной Калифорнии в течение двух последних недель, сообщили представители здравоохранения.
Власти заявили, что только в Китае было подтверждено 45 218 случаев заболевания, еще триста девяносто пятый 24 различных странах.
"Что касается 99% случаев в Китае, коронаврус остается чрезвычайной ситуацией для этой страны, но также несет в себе очень серьезную угрозу для остального мира", - предупредил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес, призывая служащих охраны здоровье и правительств "использовать окно возможностей, которое мы имеем сейчас".
- Напомним, 39 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на круизном лайнере Diamond Princess, на котором находятся 25 украинских граждан
- Количество умерших от новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoV в Китае, по данным на утро 11 февраля, составило 1018 человек
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