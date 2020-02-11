Коронавирус: в Китае умерли уже 1018 человек
11 февраля, 2020, 07:36
Количество умерших от новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoV в Китае, по данным на утро 11 февраля, составило 1018 человек
Об этом сообщает South China Morning Post.
За сутки в стране погибли еще 108 больных.
Общее количество заразившихся коронавируса выросла еще на 2478 человек, составив 42 600.
- В Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем .
Читайте также
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
Читайте также
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?