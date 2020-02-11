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Espreso.tvМирКоронавирус: в Китае умерли уже 1018 человек

Коронавирус: в Китае умерли уже 1018 человек


фото: AFP
Количество умерших от новой коронавирусной инфекции 2019 - nCoV в Китае, по данным на утро 11 февраля, составило 1018 человек

Об этом сообщает South China Morning Post.

За сутки в стране погибли еще 108 больных.

Общее количество заразившихся коронавируса выросла еще на 2478 человек, составив 42 600.

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