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Espreso.tvОбществоЭлектронная акцизная марка должна заработать в Украине до мая, - Гончарук

Электронная акцизная марка должна заработать в Украине до мая, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины начал подготовку к запуску электронной акцизной марки

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Espreso.TV

По словам премьера система должна позволить отслеживать каждый подакцизный продукт в Украине:

"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - заявил Гончарук.

 

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