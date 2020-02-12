Электронная акцизная марка должна заработать в Украине до мая, - Гончарук
12 февраля, 2020, 15:03
Кабинет Министров Украины начал подготовку к запуску электронной акцизной марки
Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Espreso.TV
По словам премьера система должна позволить отслеживать каждый подакцизный продукт в Украине:
"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - заявил Гончарук.
- Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрихкод.
- В конце января Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.
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