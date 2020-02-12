Электронная акцизная марка должна заработать в Украине до мая, - Гончарук

12 февраля, 2020, 15:03

Кабинет Министров Украины начал подготовку к запуску электронной акцизной марки

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Espreso.TV

По словам премьера система должна позволить отслеживать каждый подакцизный продукт в Украине:

"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - заявил Гончарук.