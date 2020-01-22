В правительстве придумали, как бороться с алкоголем с поддельными акцизными марками
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.
По словам Дубилет, электронная акцизная марка - это бумажка, которую клеят на алкоголь и другую продукцию, свидетельствующая об уплаченном налоге.
"Проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают. Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой - колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции ", - отметил Дубилет.
Многие страны пошли по пути внедрения так называемых электронных акцизных марок. Эта система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.
"Последние несколько лет в Украине также было несколько попыток запустить такую систему. Как и подобает большим ІТ-проектам в нашей стране, под этим соусом было распилено огромные бюджеты ", - пояснил он.
Впрочем, это решение потребовало бы больших затрат со стороны государства и бизнеса. К тому же, по ее внедрения ушли бы годы.
"Особенно меня смущало, что специальное оборудование потребовалось бы ставить в магазинах. Предполагалось, что всем супермаркетам и ларькам надо будет купить специальные сканирующие устройства. Такая система работает, например, в России ", - пишет Дубилет.
Дубилет сообщил, что в правительстве нашли решение, которое позволит сделать это почти без дополнительных инвестиций для бизнеса и государства.
"Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-коды не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар ", - пояснил Дубилет ..
По его словам, эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ІТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.
"Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка ", - добавил он.
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