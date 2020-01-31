В Украине запустили электронный сервис проверки акцизных марок
31 января, 2020, 13:13
Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Сейчас проект работает в пилотном режиме.
"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и даст возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - сообщили в ГНС.
В налоговой отмечают, что новая услуга позволит украинцам определить, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.
- Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенній на марке штрих-код.
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