В Украине запустили электронный сервис проверки акцизных марок

31 января, 2020, 13:13

Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Сейчас проект работает в пилотном режиме.

"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и даст возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - сообщили в ГНС.

В налоговой отмечают, что новая услуга позволит украинцам определить, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.