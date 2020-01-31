 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине запустили электронный сервис проверки акцизных марок

В Украине запустили электронный сервис проверки акцизных марок


фото: 20minut.ua
Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Сейчас проект работает в пилотном режиме.

"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и даст возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - сообщили в ГНС.

В налоговой отмечают, что новая услуга позволит украинцам определить, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.

  • Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенній на марке штрих-код.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать