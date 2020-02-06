Богдан сказал, что у него нет конфликта с Ермаком
6 февраля, 2020, 17:15
Председатель Офиса президента Андрей Богдан отрицает свой конфликт с советником Зеленского Андреем Ермаком
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
"Нет", - ответил Богдан на вопрос журналиста.
По данным СМИ, конфликт между Богданом и Ермаком возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса президента. В качестве примера, "Украинская правда" пишет о конфронтации Богдана с мэром Киева Виталием Кличко.
Журналисты отмечают, что в этом вопросе Ермак встал на защиту Кличко и убедил Владимира Зеленского "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.
- Скажите, пожалуйста ...- Радио Свобода (@radiosvoboda) February 6, 2020
- * перебивает * Пожалуйста
Богдан не советует верить журналистам! pic.twitter.com/pqmYzvPjHS
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