Богдан сказал, что у него нет конфликта с Ермаком

6 февраля, 2020, 17:15

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Нет", - ответил Богдан на вопрос журналиста.

По данным СМИ, конфликт между Богданом и Ермаком возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса президента. В качестве примера, "Украинская правда" пишет о конфронтации Богдана с мэром Киева Виталием Кличко.

Журналисты отмечают, что в этом вопросе Ермак встал на защиту Кличко и убедил Владимира Зеленского "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.