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Espreso.tvОбществоБогдан сказал, что у него нет конфликта с Ермаком

Богдан сказал, что у него нет конфликта с Ермаком


фото: president.gov.ua
Председатель Офиса президента Андрей Богдан отрицает свой конфликт с советником Зеленского Андреем Ермаком

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Нет", - ответил Богдан на вопрос журналиста.

По данным СМИ, конфликт между Богданом и Ермаком возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса президента. В качестве примера, "Украинская правда" пишет о конфронтации Богдана с мэром Киева Виталием Кличко.

Журналисты отмечают, что в этом вопросе Ермак встал на защиту Кличко и убедил Владимира Зеленского "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.

 

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