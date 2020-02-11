Зеленский надеется провести выборы в ОРДЛО осенью при условии вывода российских войск

11 февраля, 2020, 18:24

Об этом он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Президент заявил, что "местные выборы, которые происходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ".

Он отметил при этом, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий, вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно потребуется где-то месяца три, как минимум, чтобы там на месте гарантировать безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, почему-то есть такое ощущение", - сказал Зеленский

По его словам, многое станет ясно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель.

"Если там будет снова, скажем так, топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет восстановить СССР .