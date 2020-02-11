"Без Украины они не смогут": Зеленский заявил, что Россия стремится восстановить СССР

11 февраля, 2020, 17:27

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Что хочет Россия, нам всем понятно. Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть, речь идет об увеличении территорий или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", - заявил Зеленский.

При этом он признал, что своими действиями Россия за последние годы только нажила себе врагов в лице многих украинцев и восстановить отношения на довоенном уровне вряд ли удастся.