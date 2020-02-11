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Espreso.tvОбществоЗеленский: Если "зашкварился" нардеп от "Слуги народа", то я чувствую вину

Зеленский: Если "зашкварился" нардеп от "Слуги народа", то я чувствую вину

Сейчас руководство "Слуги народа" еще не может проконтролировать всех народных депутатов из фракции, заявил Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил на видео, которое распространила в соцсетях пресс-служба Офиса президента.

Видеозапись посвящена ответам на вопрос об ответственности президента Украины и доверие к людям, которые его окружают.

"Если депутат от фракции Слуга народа, есть такое слово в кавычках зашкварився. Если он "зашкварился", то я на себе чувствую эту вину. Потому что этот человек из партии "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будем это делать, что будет очистки. И мы будем это делать ", - сказал Зеленский.

 

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