В Италии посчитали, сколько придется платить Месси в серии A

11 февраля, 2020, 18:08

В случае перехода Лионеля Месси в клуб серии A, трансфер аргентинца обойдется итальянцам минимум в 350 млн евро

Об этом сообщает Tuttosport.

Издание отмечает, что вопрос расходов во многом будет зависеть от стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат Месси. В "Барселоне" форвард получает 35 млн евро в год "чистыми". Считается, что это минимальная зарплата, на которую он согласится в другом клубе. Таким образом, с учетом выплаты налогов, зарплата Месси обойдется клубу в 66 млн евро. Если же удастся снизить налоговую ставку, то расходы составят 51 млн евро за сезон.

Таким образом, суммарно сумма затрат может варьироваться от 86 млн евро до 91 млн евро в год. В этом случае расходы на четырехлетний контракт составят 350-365 млн евро.