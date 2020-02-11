Украинские вертолетчики из миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканскому военному
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
По указанию штаба Миссии ООН в ДР Конго экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в экстренном порядке осуществил перелет, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.
Перелет осуществлялся с аэродрома города Гома в Киванджа и обратно.
Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизнь марокканца была спасена.
Комментируя событие, командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: аэромедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, у которых есть необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом ".
- Напомним, в 2019 г. экипаж вертолета Ми-8 украинского контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго высадил ученых на кратер активного вулкана Ньямлагира
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