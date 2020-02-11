Украинские вертолетчики из миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканскому военному

11 февраля, 2020, 16:06

В ночь с 8 на 9 февраля украинский экипаж совершил экстренную медицинскую эвакуацию тяжелобольного марокканского военного

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По указанию штаба Миссии ООН в ДР Конго экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в экстренном порядке осуществил перелет, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

Перелет осуществлялся с аэродрома города Гома в Киванджа и обратно.

Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизнь марокканца была спасена.

Комментируя событие, командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: аэромедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, у которых есть необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом ".