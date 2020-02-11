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Espreso.tvОбществоУкраинские вертолетчики из миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканскому военному

Украинские вертолетчики из миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканскому военному


фото: reuters
В ночь с 8 на 9 февраля украинский экипаж совершил экстренную медицинскую эвакуацию тяжелобольного марокканского военного

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

По указанию штаба Миссии ООН в ДР Конго экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в экстренном порядке осуществил перелет, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

Перелет осуществлялся с аэродрома города Гома в Киванджа и обратно.

Усилиями украинских пилотов и южноафриканских военных врачей жизнь марокканца была спасена.

Комментируя событие, командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: "Ситуация - штатная: аэромедицинская эвакуация - наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, у которых есть необходимое оборудование и специалисты. Задача - среднего уровня сложности, одна из тех, которые ежедневно выполняются отрядом ".

  • Напомним, в 2019 г. экипаж вертолета Ми-8 украинского контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго высадил ученых на кратер активного вулкана Ньямлагира
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