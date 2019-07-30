Украинские летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана Африки

30 июля, 2019, 09:10

Экипаж вертолета Ми-8 украинского контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго высадил ученых на кратер активного вулкана Ньямлагира

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

"В утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарного полета вокруг кратера вулкана нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км / ч, - рассказал подполковник Владимир Прокопенко.

Отмечается, что опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкими и могут провалиться под значительным давлением.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, которые понадобились вулканологам для исследований, экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно завершив еще одна задача Миссии.

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого. Эти братья-близнецы столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые тщательно наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность на предупредить об опасности численное местное население, ежедневно находится в зоне риска.