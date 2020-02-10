Ибрагимович установил рекорд миланского дерби
Об этом сообщает Opta в twitter.
Ибрагимович отличился в матче чемпионата Италии с "Интером". В возрасте 38 лет и 129 дней швед стал самым автором гола в истории миланского дерби в серии А.
Ибрагимович превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "Милан" в середине прошлого века и забил в дерби, когда ему было 38 лет и 43 дня.
Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения от "Интера" со счетом 2: 4.
В общем после возвращения в Италию, швед сыграл за "Милан" 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history . Eternal. #InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy- OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020
Читайте также: Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
- Напомним, 28 января Златан Ибрагимович забил за "Милан" второй гол после возвращения в итальянский клуб.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-