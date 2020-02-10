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Espreso.tvСпортИбрагимович установил рекорд миланского дерби

Ибрагимович установил рекорд миланского дерби


фото: REUTERS
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал наистаршим футболистом, забившим гол в миланском дерби

Об этом сообщает Opta в twitter.

Ибрагимович отличился в матче чемпионата Италии с "Интером". В возрасте 38 лет и 129 дней швед стал самым автором гола в истории миланского дерби в серии А.

Ибрагимович превзошел достижение своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "Милан" в середине прошлого века и забил в дерби, когда ему было 38 лет и 43 дня.

Гол Ибрагимовича не спас "Милан" от поражения от "Интера" со счетом 2: 4.

В общем после возвращения в Италию, швед сыграл за "Милан" 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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