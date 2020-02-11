Ничего не изменилось: украинская вицечемпионка мира оценила изменения в спорте во время президентства Зеленского
11 февраля, 2020, 18:25
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук рассказала, что не заметила серьезных изменений в украинском спорте после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины
Об этом сообщает youtube-канал "ОтДушиВДушу".
Украинская прыгунья длину Марина Бех-Романчук поделилась мнением об изменениях в украинском спорте после прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского.
"На данном этапе покажите ничего не зменилось. Поменяли призовые чемпионата мира. Типа президентской стипендии. Когда-то она была 9 тыс., сейчас она увеличена примерно до 24 тыс. за золото чемпионата мира", - сказала Бех.
24-летняя Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
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