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Espreso.tvСпортНичего не изменилось: украинская вицечемпионка мира оценила изменения в спорте во время президентства Зеленского

Ничего не изменилось: украинская вицечемпионка мира оценила изменения в спорте во время президентства Зеленского


фото: Getty Images
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук рассказала, что не заметила серьезных изменений в украинском спорте после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины

Об этом сообщает youtube-канал "ОтДушиВДушу".

Украинская прыгунья длину Марина Бех-Романчук поделилась мнением об изменениях в украинском спорте после прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского.

"На данном этапе покажите ничего не зменилось. Поменяли призовые чемпионата мира. Типа президентской стипендии. Когда-то она была 9 тыс., сейчас она увеличена примерно до 24 тыс. за золото чемпионата мира", - сказала Бех.

24-летняя Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.

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