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Espreso.tvСпортУкраинская вице-чемпионка мира поделилась эффектной фотографией с тренировки

Украинская вице-чемпионка мира поделилась эффектной фотографией с тренировки


фото: instagram.com/marynabekh
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками эффектным фото с тренировки в зале

Фото спортсменка опубликовала в Instsgram.

"Привет понедельник! Моя неделя начинается с небольшой тренировки в зале", - написала украинка под фотографией.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello Monday My training week starts with a small gym . . . #nike #nikewoman #nikewomen #niketraining #nikesportswear #trackandfield #gym #workout #training #sport #athlete #athletics #fit #justdoit #ukraine #sportgirl #jumper #longjumper

Сообщение, распространенный MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

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