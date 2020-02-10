Украинская вице-чемпионка мира поделилась эффектной фотографией с тренировки
10 февраля, 2020, 19:39
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками эффектным фото с тренировки в зале
Фото спортсменка опубликовала в Instsgram.
"Привет понедельник! Моя неделя начинается с небольшой тренировки в зале", - написала украинка под фотографией.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
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- 6 октября украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.
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