Украинская вице-чемпионка мира поделилась эффектной фотографией с тренировки

Фото спортсменка опубликовала в Instsgram.

"Привет понедельник! Моя неделя начинается с небольшой тренировки в зале", - написала украинка под фотографией.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вице-чемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.