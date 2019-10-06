Бех-Романчук принесла Украине второе серебро ЧМ по легкой атлетике

6 октября, 2019, 21:10

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе (Катар) Марина Бех-Романчук в финале по прыжкам в длину показала результат 6,92 м. Для украинки этот результат стал лучшим в сезоне и позволил финишировать второй.

Чемпионкой мира стала немка Малайка Михамбо, которая прыгнула на 7,30 м. Бронзу получила нигерийка Эссе Бруме с результатом 6,91 м.

Для сборной Украины это уже вторая медаль на чемпионате мира. Ранее серебро выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту.