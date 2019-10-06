Бех-Романчук принесла Украине второе серебро ЧМ по легкой атлетике
6 октября, 2019, 21:10
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе (Катар) Марина Бех-Романчук в финале по прыжкам в длину показала результат 6,92 м. Для украинки этот результат стал лучшим в сезоне и позволил финишировать второй.
Чемпионкой мира стала немка Малайка Михамбо, которая прыгнула на 7,30 м. Бронзу получила нигерийка Эссе Бруме с результатом 6,91 м.
Для сборной Украины это уже вторая медаль на чемпионате мира. Ранее серебро выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава сваи магучие завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
- Серебряная медалистка чемпионата мира по легкой атлетике украинка Ярослава сваи магучие призналась, что до сих пор не верит, что прыгнула на 2,04 м и побила молодежный мировой рекорд.
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