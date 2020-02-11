Министры обороны НАТО рассмотрят противодействие угрозам от российских ракет, - Столтенберг

11 февраля, 2020, 16:54

В повестке дня встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 12-13 февраля, будет рассмотрение мер по противодействию угрозам и вызовам, которые стоят перед союзниками в связи с развертыванием российских ракет SCC-8 (9M729) и других ракетных систем, разрабатываемых Россией

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"В первый день мы обсудим ответ НАТО на вызовы, возникающие в связи с использованием Россией новых ракетных систем. Развитие и развертывание Россией ракет SCC-8 привело в прошлом году к разрушению Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД). Союзники по НАТО сохраняют единую позицию о нарушении Россией этого договора. ... SСС-8 является лишь одним из вызовов. Мы обсудим наш ответ на целый ряд новых ракетных систем России, как обычных, так и ядерных, которые сейчас развернуты или находятся на стадии разработки", - отметил Столтенберг.

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Он отметил, что ракеты SCC-8, как и другие российские ракетные системы, такие как "Авангард", являются лишь частью более широкой тенденции в поведении России уже несколько лет подряд. "Мы видели масштабные инвестиции России в развитие современных военных возможностей, в новые современные ракеты. НАТО уже начало отвечать на такую тенденцию. Мы согласовали скоординированный и сбалансированный пакет оборонных мероприятий. В то же время мы твердо настроены развивать систему контроля над вооружениями и процесс разоружения", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что среди таких мер - общее повышение готовности сил НАТО. Отвечая на новые угрозы, Альянс впервые в своей истории развернул войска на территориях восточных стран-союзниц (страны Балтии и Польша, - ред.). Союзники по НАТО увеличили свое присутствие в воздухе, на суше и на море и стали больше инвестировать в новые современные возможности, включая системы противовоздушной защиты и ракетной обороны. "Таким образом, воздушная и противоракетная оборона - это одна из сфер, где мы будем делать больше. Но при этом мы также рассматриваем возможность укрепления контроля над вооружениями. Мы в убеждены, что лучшим ответом на такие тенденции может быть эффективная система контроля над вооружением. Мы должны избежать новой и большой гонки вооружений. Это опасно и дорого", - подчеркнул Столтенберг.

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Он напомнил, что НАТО не намерен зеркально отвечать на то, что делает Россия, и не будет разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но союзники примут все необходимые меры, чтобы обеспечить надежность собственной обороны в мире.