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Espreso.tvОбществоВ рамках сдерживания России: США разместили новую ядерную ракету на подводной лодке

В рамках сдерживания России: США разместили новую ядерную ракету на подводной лодке


фото: thedrive
ВМС США приняли на вооружение боеголовку с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Такую ракету разместили на подводной лодке USS Tennessee

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Федерацию американских ученых

Федерация американских ученых на основе информации от источников в американском правительстве сообщила, что ВМС США ввели в использование боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Ракету с таким зарядом было размещено на подводной лодке USS Tennessee, выполнявшей задачи патрулирования в Атлантическом океане в конце 2019 года.

Впервые о боеголовке было сообщено в правительственном отчете о ядерной боеготовности США 2018 года, где говорилось, что она "поможет противостоять любым ложным представлениям о наличии слабостей США в регионе". В этом описании имеется в виду противостояние России в сфере тактического ядерного оружия, считают американские ученые.

Отчет о ядерной боеготовности обосновал использование W76-2 в качестве ответа на, что Россия, по сообщениям, уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия в ограниченных региональных конфликтах, в случае, если она будет проигрывать войну обычным оружием, отмечают ученые.

Ганс Кристенсен, директор ядерного проекта Федерации американских ученых, заявил в комментарии для СМИ, что ученые получили информацию о размещении новых боеголовок из разговоров с информированными лицами США.

Пентагон ответил изданию NPR, что не комментирует подобные вопросы.

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