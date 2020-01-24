Пентагон планирует глобальное перебалансирование войск через Китай и Россию
Об этом сообщает Reuters.
По словам Эспера, планируется перераспределение большего количества военных в Азию и возвращение другого персонала, находящегося за рубежом, обратно в США. При этом в настоящее время Пентагон не имеет четкого дедлайна завершения процесса.
"Если бы мне пришлось указать дату (по перераспределению, - ред.), я бы хотел убедиться, что мы находимся в каком-то лучшем положении до начала следующего финансового года (начинается 1 октября, - ред.). Поэтому я хочу двигаться достаточно быстро", - заявил Эспер.
Многие эксперты говорят, что такие усилия нецелесообразны, если учесть военный прогресс в Китае в течение последних двух десятилетий, когда Америка сосредоточилась на антитеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и других местах.
За этим просмотром также пристально следят сторонники американского военного вмешательства в Латинской Америке и Африке.
Поскольку американские военные пытаются более агрессивно бороться с Китаем, Южное командование утверждает, что Латинская Америка должна быть в центре этих усилий.
За последние пять лет в регионе китайские военно-морские порты выросли на 70%, а Пекин наращивает продажи оружия, инвестиции в инфраструктуру и торговлю со странами Латинской Америки, согласно американским военным данным.
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