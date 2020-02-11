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Espreso.tvСпортЛомаченко и Усик вызывающе представили новую линейку одежды

Ломаченко и Усик вызывающе представили новую линейку одежды


фото: instagram.com/lomachenkovasiliy l
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко представили новую совместную коллекцию одежды под названием LOMUS

Об этом Ломаченко сообщил в Instagram.

"Мы захотели, мы решили и сделали это вместе с Усиком", - написал Ломаченко.

Украинские боксеры являются давними приятелями и никогда не пропускают бои друг друга, где бы они ни проводились. Совместный бренд одежды LOMUS спортсмены представили в декабре, это уже вторая коллекция одежды от Александра Усика и Василия Ломаченко.

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