Ломаченко и Усик вызывающе представили новую линейку одежды
11 февраля, 2020, 19:23
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко представили новую совместную коллекцию одежды под названием LOMUS
Об этом Ломаченко сообщил в Instagram.
"Мы захотели, мы решили и сделали это вместе с Усиком", - написал Ломаченко.
Украинские боксеры являются давними приятелями и никогда не пропускают бои друг друга, где бы они ни проводились. Совместный бренд одежды LOMUS спортсмены представили в декабре, это уже вторая коллекция одежды от Александра Усика и Василия Ломаченко.
- Напомним, 9 января Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
- 11 января Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими военными, которое он опубликовал в Instagram и подчеркнул, что дело не в триколоре.
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