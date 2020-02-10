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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил вр.и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА

Зеленский назначил вр.и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА


фото: if.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорова

Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующий указ №44/2020 Зеленский подписал 10 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в указе.

До этого Федоров занимал должность заместителя председателя ОГА.

  • 2 августа президент Владимир Зеленский представил Дениса Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.
  • Верховная Рада 4 февраля приняла постановление №2768 о назначении вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

 

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