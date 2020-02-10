Зеленский назначил вр.и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА
10 февраля, 2020, 21:42
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорова
Об этом сообщает Офис президента.
Соответствующий указ №44/2020 Зеленский подписал 10 февраля.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в указе.
До этого Федоров занимал должность заместителя председателя ОГА.
- 2 августа президент Владимир Зеленский представил Дениса Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.
- Верховная Рада 4 февраля приняла постановление №2768 о назначении вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-