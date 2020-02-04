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Espreso.tvОбществоРада назначила нового министра развития общин и территорий

Рада назначила нового министра развития общин и территорий


фото: Facebook Дениса Шмигаля
Верховная Рада приняла постановление №2768 о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За назначение Шмыгаля проголосовали 278 народных депутатов.

Денис Шмыгаль - львовянин 1975 года. В января 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.

Ранее Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алену Бабак.

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