Рада назначила нового министра развития общин и территорий
4 февраля, 2020, 11:26
Верховная Рада приняла постановление №2768 о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За назначение Шмыгаля проголосовали 278 народных депутатов.
Денис Шмыгаль - львовянин 1975 года. В января 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.
2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.
Ранее Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алену Бабак.
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