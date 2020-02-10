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Espreso.tvСпортУсик отложил бой против Чисоры из-за травмы

Усик отложил бой против Чисоры из-за травмы


фото: BoxingScene
Бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры перенесли на май из-за травмы украинского боксера

Об этом заявил промоутер Усика Эдди Хирн в интервью iFL TV.

По словам Хирна, бой украинца против Дерека Чисоры перенесен с марта на май из-за проблем Усика с локтем.

"Почему бой Усика и Чисоры планируется на май? Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта. Мы смотрели на апрель, но это большая спешке для него, для его подготовки, он может быть не готов. Бой в мае даст Усику достаточно времени ", - сказал Хирн.

  • Напомним, 28 января промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против Дерека Чисоры состоится 28 марта или 11 апреля в Великобритании.

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